硅谷银行遭美国国债攻击，教训是“没有金融安全地带”. March. 15, 2023 07:41. . 给世界金融市场带来冲击的美国硅谷银行破产的余震仍在持续。虽然美国政府表示将全额保障硅谷银行的存款，并提前出面平息，但不安感并没有减弱。随着中小银行的连锁破产和银行挤兑（大量存款提取）等忧虑持续，金融市场正在动荡。因为不是短期内结束的话题，势必导致短期内变动性增大。 金融界为躲开了令人担忧的“黑色星期一”而松了一口气，却在一天之后的昨天又出现了动摇。韩国综合股价指数和创业板指数分别下跌2.56%和3.91%，是今年以来的最大跌幅。亚洲股市也同时呈现弱势，汇率也出现了波动。全球投资者正在迅速转向美国国债和黄金等安全资产。自10日硅谷银行关闭后，仅过两天全球金融股的市价总额就蒸发了4650亿美元（约600万亿韩元）。 此次事件的原因是投资了世界上最安全的美国国债，因此其影响更大。这与不良资产成为导火线的2008年金融危机不同。硅谷银行在低利率时期，向超优良安全资产美国长期国债等大量投资了一半以上的资产。但是，随着利率比预想的急剧上涨，债券价格暴跌，遭受了巨大损失，达到了无法承受顾客提取存款要求的水平。这给了我们一个教训，即在金融领域没有绝对的安全地带。 国内金融机构的资产、负债结构与硅谷银行不同，流动性也良好，但不能因此掉以轻心。如果说硅谷银行被美国国债绊住了脚跟，那么国内金融圈就有房地产项目融资的炸弹。去年底，房地产项目融资余额达到116.6万亿韩元，贷款余额的74%集中在保险、证券等第二金融圈。储蓄银行向高风险企业贷款的比重高达30%。 此次事件表明，由于金融市场的变化，过去熟悉的方式无法应对危机。很难预测因高强度金融紧缩而积累的金融脆弱性何时如何突出。正如手机银行触发的“超高速银行挤兑”所显示的那样，金融当局即使暂时分心，也可能错失良机。要密切观察金融系统，只要出现一点异常征兆，就要采取先发制人的措施。因为自信地说“基础体力没有问题”而遭遇危机的外汇危机的经验历历在目。绝对不能掉以轻心。

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