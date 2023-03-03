韩国南部遭遇50年一遇干旱，必须防止“停水事态”. March. 03, 2023 07:37. . 湖南地区规模最大的多功能水库——全罗南道顺天住岩水库是养活光州和全南的“母亲湖”。它既是光州和高兴、罗州、木浦等全南11个市郡的饮用水源，也是国内最大的石油化学园区丽水国家产团、钢铁企业聚集的光阳国家产团的工业用水供应源。得益于秀丽的景观和松广寺而成为旅游胜地的住岩水库，正在因50年来最严重的干旱而逐渐枯竭。 在曾经碧波荡漾的住岩大坝上游，最近只能看到裂开的土地。住岩坝流域在2年内减少了678个足球场大小的面积。住岩水库和附近的长兴水库、蟾津江水库的蓄水率还不到往年的一半。熬过了新冠疫情的当地居民们对告知蓄水率的“灾难短信”非常焦急。降低公寓水压，使水哗哗地流出，领取居民自治会准备的砖头，放入坐便器水槽中节约用水。浦项制铁、现代制铁、LG化学、GS加德士等入驻丽水、光阳产业园区的大规模工厂正在以暂时停产或干脆停产的方式减少用水量。这是为了防止今年6月梅雨季节之前出现“停水”的最坏情况。 去年梅雨季节，南部地区没有下雨，而是出现了酷暑天气。光州全南地区的干旱天数为281.3天，是1973年有气象观测以来的最长干旱天数。转眼到了一年，还是没有降雨消息，缓解旱情依然遥遥无期。干旱扩大到釜山、大邱等岭南地区，洛东江流域的陕川水库、安东水库、永川水库的干旱升级为“注意”阶段。水库水位接近正常供水底线的蓄水位。低水位以下为“死水”，如果不投入巨额费用进行净化，预计马上就会出现饮用水不足的用水大乱。丽水、光阳产业园区如果没有水，每天将不可避免地遭受数千亿韩元的损失。在尽量减少用水量的同时，必须从其他蓄水量较大的水库引水，尽量推迟到达低水位的时间。 过去每次5到7年全国都会出现一次干旱，但从10年前开始，局部干旱每年都在发生。受气候变化影响，不仅是韩半岛，中国、法国、意大利等世界各地也正在经历有史以来最严重的干旱。预计今后更多的地方会更频繁地发生严重的干旱。即使不是气候变化，城市化和产业化也使缺水问题成为慢性化。要实行节水补贴制等节约需求的对策，加快挖掘污水、废水再利用和海水淡化等代替水资源。

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