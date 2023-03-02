尹锡悦：“日本已从军国主义侵略者成为安保与经济合作伙伴”. March. 02, 2023 07:37. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统1日在就任后的首次“三一节”纪念词中表示：“日本已从过去的军国主义侵略者转变为与我们共享普遍价值、在安保与经济以及全球议程上合作的伙伴。” 尹锡悦当天出席在首尔市中区梨花女子高中柳宽顺纪念馆举行的“三一节”104周年纪念仪式并讲话说：“为了克服复合危机和严重的朝核威胁等安保危机，韩美日三方合作比任何时候都重要。”他没有提及日本对历史问题的道歉或反省等，而是强调了未来合作。据分析，这是考虑到两国最大的悬案——日本帝国主义强占时期强制征用受害者赔偿问题正在进行最后的协商，以及根据其结果最早将于3月举行韩日首脑会谈。 尹锡悦还表示：“应该与共享普遍价值的国家联合合作，为扩大世界公民自由和实现世界共同繁荣作出贡献。这与104年前高呼祖国自由和独立的精神没有什么不同。”他还强调：“应该回顾一下我们因没有对世界史的变化作好准备而失去国权、承受痛苦的历史。就在今天，应当铭记为祖国献身的先烈，重温历史的不幸过去，同时思考为了未来繁荣要做的事情。”

한국어