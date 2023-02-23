瞄准PGA本田精英赛“最后一届冠军”的任成宰. February. 23, 2023 07:42. by 金東昱 creating@donga.com. 任成宰（25岁•照片）将向美国职业高尔夫（PGA）巡回赛本田精英赛“最后一届冠军”发起强有力的冲击。 任成宰将参加从23日开始在美国佛罗里达州棕榈滩花园的PGA全国度假村冠军球场（70杆）举行的本田精英赛。在2018~2019赛季首次出道PGA巡回赛并获得该赛季新人王的任成宰在自己的巡回赛第50场大赛2020年本田精英赛上首次登上了巡回赛冠军宝座。但自2021年在Shriners儿童医院公开赛上取得PGA巡回赛第2个冠军后，他再也没有获得过冠军。 在本田精英赛上挑战个人第3个冠军的任成宰在预测大赛冠军候选人的力量排名中位居第一。PGA巡回赛官网表示，“任成宰在该大赛上取得了2020年冠军，2021年并列第8位的优秀成绩。没有弱点，他所有的技术都很均衡。”任成宰1月在农夫保险公开赛上获得并列第4位，2月在WM凤凰城公开赛上排名并列第6位。 日本汽车企业本田已赞助本田精英赛42年。但是企业决定在今年结束之后中断大赛赞助。在PGA巡回赛上，本田精英赛的名字将消失。最大的原因是奖金和日程。本田精英赛的总奖金为840万美元（约109亿韩元）。这还不到总奖金2000万美元以上的特级大赛的一半。另外，本田精英赛将在WM凤凰城公开赛和捷尼赛思邀请赛等特级大赛之后举行。而大赛结束后，将于3月接连举行阿诺德•帕默邀请赛和球员锦标赛等特级比赛。本田精英赛成为了顶级选手们集体休息的大赛。本次比赛也只有8名世界排名前50位的选手参加。没有一名世界前10名的选手参赛。 除任成宰外，安秉勋（32岁）、姜成勋（36岁）、卢胜烈（32岁）、金成贤（25岁）也进入了本次比赛的参赛名单。

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