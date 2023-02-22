音乐礼赞. February. 22, 2023 07:44. . 音乐只用抽象的声音打动我们的心。它已经到了其他艺术体裁难以企及的地步。因此，正如沃尔特·佩特所说，“一切艺术都在追求音乐的状态”。被称为东方《伊索寓言》的《列子》中，有这样的音乐故事。 秦青和薛谭是师生关系。徒弟向老师学习唱歌，学到一定程度后，自认为已经学到很多，于是向老师道别。老师没有劝阻，在大路旁为徒弟送行，并唱起了歌。那首歌太伤感了，振动了树林，停住了飘过的云彩。徒弟看到这一情形，感到非常惭愧。他意识到自己还相差甚远，恳求留在老师身边继续学习。 老师给他讲了名为韩娥的出色歌唱者的故事。有一天，韩娥在某户人家求取食物后，给唱了一首歌。但在她离开后，一连三天都余音环绕。就好像她还有离开、还在唱歌一样。那户人家的梁上好像也留有歌曲的余音。不仅如此。后来，韩娥进了一家客栈，有人对她说了侮辱性的话，她唱着伤心的歌离开了那里。 但是，村民听到她的歌声后，都沉浸在悲伤之中，哭着三天吃不下饭。最后，人们前去追赶她，最终找到了她，向她道歉，把她请了回来。她一唱歌，人们就忘记了悲伤，鼓掌欢舞。她用歌声掌控了人们的情绪。 歌声的力量，振动了树林，遏止了行云，不仅动人心情，还能让房梁余音。虽然有些夸张，但它是在比喻，音乐达到最高潮就会这样。仅凭声音，就能抽象地再现喜悦和悲伤，甚至有安慰和治愈的功效，这种音乐奇迹是所有艺术都想达到的境界。我们有时依赖音乐，也是因为其惊人的力量。

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