KPLO成功进入月球任务轨道，“正式开始宇宙探测”. December. 29, 2022 07:39. by 高宰元=东亚科学记者 jawon1212@donga.com. 韩国的第一个月球环绕器“KPLO”成功进入了月球任务轨道。从明年开始，将进行科学观测数据接收或技术验证试验。这是韩国的首次太空探索，也是继美国、俄罗斯、印度、中国、日本等之后的世界第7次月球探索。有评价认为，韩国将确保宇宙探测船（空间探测器）的运用经验等，正式开启宇宙探测时代。 科学技术信息通讯部和韩国航空宇宙研究院28日表示，27日下午6时确认了KPLO进入月球轨道的最终成功。引领KPLO项目的航空宇宙研究院月球探测事业团团长金大宽表示：“我们现在可以前往地球外的其他行星了”，“通过此次成功，我们掌握了探测深宇宙所需的核心技术。” 尹锡悦总统当天也通过脸书鼓励说：“这是韩国向全世界宣传宇宙科学技术的重要性，跃升为世界7大宇宙强国之一的历史瞬间”，“真心感谢长期以来致力于开发KPLO号的研究人员的辛劳。” 重约678公斤的KPLO是长3.18米、宽6.3米、高2.67米的韩国首个月球环绕器。8月5日在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心搭载在Space X的猎鹰9号运载火箭上成功发射后，以利用地球、月球和太阳的重力进入月球轨道的“弹道型月球移动方式（BLT）”前往月球。经过长达730多万公里的长期航行，于145天后成功抵达月球。 目前，KPLO在目标月上空100公里的轨道上，以每秒1.62公里的速度每2小时公转一次。到明年1月末为止，将进行搭载体性能确认和调整误差、歪曲的工作。 从明年2月开始将正式展开任务。KPLO搭载了国内研究机关和大学开发的观测设备和宇宙网络等5种国产搭载体和美国航空航天局（NASA）提供的月球极地摄影相机。除了制作世界首张月球表面整体偏光地图外，还负责在NASA的载人探月任务“Artemis”中寻找适合载人着陆的候选地等任务。 有评价认为，随着KPLO在月球轨道上稳定下来，韩国具备了探测深宇宙的基础技术。科学技术信息通讯部第一次官吴泰锡（音）表示：“通过此次成功，2032年派遣登月飞船成为了现实的目标”，“确保了轨迹设计、航行、管制、深宇宙通信技术等。”

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