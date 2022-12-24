普京：“结束战争，越快越好”……摸索乌克兰战争出口. December. 24, 2022 09:35. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在乌克兰总统泽连斯基访问美国华盛顿与美国总统拜登进行闪电会晤的第二天（当地时间），俄罗斯总统普京表示：“相比扭转战争局面，将努力结束战争，越快越好。”特别是，普京自2月入侵乌克兰后一直主张是“特别军事行动”，首次将目前的状况称为“战争”。有分析认为，普京有可能是在乌克兰寻求一种退出战略。 据路透社等媒体报道，普京当天在莫斯科对记者强调：“我们的目标是结束这场战争，所有武力冲突无论以何种方式，都将通过外交协商结束。” 普京在入侵后一直称这是“特别军事行动”，将俄罗斯军队的行动正当化。亲普京的媒体也忌讳使用“战争”一词。部分俄罗斯在野党政治家在提及“战争”后被判处7年有期徒刑。分析认为，普京之所以表现出态度变化，与前一天拜登美国政府表示将向乌克兰追加提供18.5亿美元（约2.37万亿韩元）的军事支援，最近俄罗斯军队继续处于劣势不无关系。 对于美国计划向乌克兰支援的“爱国者”导弹，普京主张：“如果他们（美国）说要部署，就让他们这样做，我们也会摧毁它。”

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