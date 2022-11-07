“美国可能连续4次实行利率大步伐”……“利率6%”的预测正在扩散. November. 07, 2022 07:39. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 有预测称，美国中央银行联邦储备制度（Fed•美联储）连续4次通过“巨人步伐（基准利率上调0.75%）”向美国开启“4%基准利率时代”，明年将超过5%，将基准利率上调至6%。 芝加哥联邦储备银行行长查尔斯•埃文斯当地时间4日在接受路透社采访时表示：“即使放缓利率上调速度，也完全可以上调利率”，“如果通货膨胀持续下去，也有可能连续四次上调0.5个百分点。”他接着说，“我认为美联储的前置（初期攻击性利率上调）已经结束。现在应该决定目前阶段需要的紧缩水平。” 这被解释为，担心经济放缓的美联储即使不再采取巨人步伐，也可以连续实行大步伐（基准利率上调0.5个百分点）。到明年5月为止，如果用4次大步伐共上调2个百分点，目前处于3.75~4.0%水准的美国基准利率届时将上升到5.75~6%。 以期货利率预测美联储利率上调水平的芝加哥商品交易所FedWatch等投资者认为明年5月的基准利率是5%左右。埃文斯总裁也补充道：“也有可能上调0.25个百分点。”但是有分析称，如果没有显露出高物价得到抑制的迹象，明年上半年6%的利率可能会成为现实。 当天发表的美联储金融报告书也指出，美国金融稳定的最大危险因素是高通货膨胀。该报告书还指出，随着世界主要国家因高物价不可避免地上调利率，美国国债市场的流动性减少也引人注目。美联储分析说：“美国国债市场正在朝着令人担忧的方向发展”，“流动性负担是因为利率上调和经济展望的不确定性所致。”

한국어