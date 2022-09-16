涉嫌在新西兰杀害“包内尸体”子女的40多岁女性在蔚山被捕. September. 16, 2022 07:34. by 朴钟民记者、金秀贤记者 71wook@donga.com、blick@donga.com. 就上个月在新西兰销售的二手旅行箱中发现两具儿童尸体的事件，韩国警方15日在蔚山抓获了被推测为死亡儿童母亲的40多岁女性。 据警察厅透露，蔚山中部警察署当天上午1时左右在蔚山某公寓逮捕了韩裔新西兰籍女性A某（42岁）。A某涉嫌在2018年前后在新西兰奥克兰杀害亲生子女7岁男童和10岁女童。 随着新西兰警方通过国际刑警组织要求进行合作调查，警方通过国内滞留记录、诊疗记录、电话号码等追踪了A某。警方最近接到A某在蔚山的情报，找到了A某停留的地方，在实施潜伏调查一天后逮捕了A某。据悉，A某入境后在首尔等地生活，从今年年初开始在蔚山熟人家里生活。 据悉，A某在逮捕当时没有受到任何抵抗，就表明了自己的身份。当天从蔚山移送首尔中央地方检察厅时，当记者问及是否承认嫌疑时，她用相对平静的声音重复了3次：“（我）没有做。” 据新西兰媒体《新西兰先驱报》等报道，新西兰韩人会副会长金美珍在接受该媒体采访时表示：“听说A某在丈夫（因癌症）死亡的2017年以后，忧郁症加重，但没有得到周围人的支援。” 当地时间8月11日，在新西兰奥克兰南部，一家通过网上二手拍卖购买的2个旅行包中发现了儿童的尸体。当地警方认为儿童的母亲在韩国，要求韩国进行合作调查。对此，法务部命令首尔高等检察厅紧急拘留A某。紧急引渡拘留是指，以罪犯引渡请求紧随其后为前提，逮捕及拘禁罪犯。 随着A某被捕，新西兰当局根据两国之间的罪犯引渡条约，从当天开始要在45天内向法务部申请引渡罪犯。此后，将通过法务部对申请书进行讨论、首尔高等检察厅请求审查罪犯引渡、法院对罪犯引渡进行审判等，最终决定是否遣返A某。

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