百济女人的等待. August. 31, 2022 07:40. . 没有比等待爱人的感情更普遍的了。百济时代创作的古歌谣《井邑词》之所以能够跨越千年的岁月并流传至今，是因为其普遍性。等待出门的丈夫的妻子们的故事是我们母亲们的故事。 《井邑词》就是这样的歌曲。有个妻子在等着出门行商的丈夫。丈夫回家晚了，开始担心起来。因此，爬上山脊的岩石，远眺一下丈夫是否来了，不断地眺望。忧心忡忡。丈夫回来的路口泥泞，一不小心脚就会脱臼。天黑的时候尤其如此。所以她向冉冉升起的月亮哀求。“明月高悬于天上/啊，请把那遥远的路照亮。”恳切地哀求月亮照亮丈夫回来的路。 这不是编造的，而是以实际发生的事情为基础创作的歌曲。例如，《新增东国舆地胜览》中具体记载了这个故事。住在井邑县的女人用歌曲吟诵了祈愿出去做生意的丈夫在回来的夜路上不要遭遇什么变故或陷入泥潭的心声。此外，从朝鲜时代制作的地图来看，她站着的望夫石位于井邑古阜的斗升山山脚下。如果到了这种程度，应该说等待丈夫并哼着歌的女性实际存在这一点是准确无误的事实。不然的话也太具体了。 但是随着岁月的流逝，具体性逐渐消失，生活在斗升山山脚的女人的歌曲成为了等待某人的我们母亲们的歌曲。可以说，这是歌颂等待包括丈夫在内的出门在外的家人，并担心他们的安危的母亲们的内心的神话。神话就是这样创造出来的。正如李炳注作家的小说《山河》中所说的那样，“如果被太阳晒褪色，就会成为历史，如果浸染上月光，就会成为神话。”被月光浸染成为神话的《井邑词》现在是我们母亲们的歌曲。

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