教育部次官：“很难推进‘满5岁上小学’计划”. August. 10, 2022 07:52. by 赵有萝记者、朴成民记者 jyr0101@donga.com,min@donga.com. 教育部9日表示，实际上将取消“满5岁小学入学”方案。这距离前副总理兼教育部长朴顺爱为下调入学年龄等争议引咎辞职仅仅一天。 教育部次官张尚允（音）当天出席国会教育委员会业务报告，就入学年龄下调表示：“我认为现实上很难推进。”张尚允解释说：“政府的立场不是继续坚持或推进该案件，”“小学入学年龄下调方案是通过业务报告，作为一项建议进行了报告。” 教育部此前对5岁入学问题后退一步表示“将经过社会讨论”，张尚允的这一发言则是从教育部的立场上再次退步。教育部对直到8日上午为止国会业务报告文件也没有下调入学年龄方案一事解释说：“在缩略各种内容的过程中，省略了这一部分文章，”“预计将经过社会讨论和公论化过程。”但是随着朴顺爱8日下午辞职，教育部似乎认为相关政策的推进动力已经消失。 张尚允就与5岁入学问题一起引发争议的“废除外国语高中”方针表示：“（给尹锡悦总统的）业务报告中没有提到废除外国语高中，”“这是在新闻发布会过程中回答记者提问的过程中出现的内容。”他解释说，“正在对高中体制改革试案进行政策研究”，是否废除外国语高中还没有确定。 此外，教育部表示，将从2025年开始在所有小学开始扩大放学后教室的“全日制小学”。

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