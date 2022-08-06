怀着第七个月球探测国的夙愿踏上149日旅程的“达努力”号. August. 06, 2022 07:25. . 昨天上午8点8分，韩国第一艘月球探测轨道船“达努力”号飞向宇宙。在美国佛罗里达卡纳维拉尔角太空军基地发射场，搭载在太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭上发射的“达努力”号于9时40分左右与地面站正常通信。成功登上预定轨迹的“达努力”号将进行149天的长途旅行，直到稳定进入月球轨道为止。 “达努力”号将于12月16日接近月球，之后将减速半个月，并于当该月月底在上空100公里的轨道上就位。如果新年1月1日“达努力”携带的特殊相机等观测设备开始正常运转，韩国将成为第七个月球探测国。到目前为止，只有俄罗斯、美国、日本、欧洲、中国、印度等6个国家取得了成功。继今年6月21日韩国型运载火箭“宇宙”号发射成功后，韩国迈出了探索月球的第一步，大步走近了宇宙强国的梦想。 “达努力”号明年将在月球轨道上每天绕12圈执行任务。“防弹少年团”的热门歌曲《炸药》的MV影像将利用宇宙网络传送到38万公里以外的地球，并计划进行月球极地精密拍摄等任务。此外，还要物色2030年将搭载“宇宙”号改良型火箭发射的韩国首艘登月飞船登陆的场所。 最近世界各国的探月竞争越来越激烈。据推测，月球上存在100万吨以上的氦3，既是核聚变发电的燃料，也被期待成为人类未来的能源。月球的引力为地球的16.5%，作为通往更远深宇宙的前哨基地也十分合适。美国放弃“阿波罗计划”50多年后重启月球探测，2025年发射载人登月飞船，中国决定在10年内在月球上建设无人研究基地，也是因为这个原因。这就是为什么韩国不能因为为时已晚就放弃探月的原因。 宇宙开发成为经济、科学实力较量的强国们的竞争场所，在宇宙开发中未能发挥应有作用的国家将没有立足之地。此次美国宇航局帮助发射“达努力”号，去年韩国作为第十个合作伙伴参与了发射载人登月飞船的美国“阿尔忒弥斯”计划，也是因为韩国具备独自开发人造卫星的技术能力和世界第十位的经济实力。政府应该毫不拖延地新设航空宇宙厅，集结国家力量，进一步加快进军宇宙的速度。

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