劳资双方都表示不满的最低工资决定，应从提高生产效率、克服危机做起. July. 01, 2022 08:09. . 最低工资委员会决定，明年的最低工资为每小时9620韩元，每月201.058万韩元，比今年上涨5%。代表劳资的委员们的意见分歧没有缩小，最后以表决方式通过了公益委员们提出的方案，时隔8年终于达到了法定时限的要求。但是，直到最后关头一直要求上调18.9%的劳动界、希望冻结或小幅调整的经营界，都表示了强烈不满。 明年的最低工资上涨率与今年的5.1%相似。考虑到5年间最低工资上涨了41.6%，再加上受乌克兰战争等影响，原材料、食材价格暴涨，中小企业、个体户陷入困境的情况，很难大幅超过物价涨幅。最低工资的上升也会导致上位工资劳动者的连锁性工资上调要求。因此，实际上代言政府意见的公益委员们比韩国银行消费者物价上涨率预测值4.5%稍微高一些，而且每小时没有超过1万韩元。 物价暴涨导致工资上涨是事实。但问题是，很多企业连5%的上调都难以承担。不满5人的3家企业中，就有一家连最低工资都给不了。也就是说，就算受到刑事处罚，企业也没有能力支付。包括每周工作5天、15小时以上时多给一天的周休津贴在内，明年的实际最低工资为每小时11555韩元。每周“14.9小时”的超短期工作岗位很可能进一步增加。 几年来，比其他发达国家急剧上升的最低工资引发了解雇职员、独自工作的“独自老板”增加等很多副作用。另一方面，由于最低工资上涨，职员们转移到服务行业，受此影响，造船企业等制造企业的人力困难非常严重。公司职员午餐价格上涨的“午餐通货膨胀”将因此次最低工资的上涨而更加严重。 在物价上涨和经济萧条同时到来的滞胀危机中，应对最低工资上调冲击的方法只有企业和劳动者齐心协力提高生产率。史无前例的“经济飓风”袭来，如果劳资双方继续在工资上较劲，企业就会陷入亏损、工作岗位减少的恶性循环。在此次最低工资讨论中被排除在外的各行业差别化、废除其他发达国家没有的周休津贴制等工资制度改善工作，也要加快速度。

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