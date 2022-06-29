“翼龙是群体生活的”……全南和顺世界首次发现350个脚印化石. June. 29, 2022 07:49. by 鄭勝豪 shjung@donga.com. 在全罗南道和顺郡白鹅面西柳里恐龙脚印化石产地（天然纪念物第487号），科研人员首次发掘出了证明翼龙群体生活的脚印化石。 全南大学地球环境科学部许敏教授（音，韩国恐龙研究中心主任）研究团队28日表示，最近在中生代白垩纪（1亿年前）形成的和顺郡西柳里恐龙脚印化石产地，发现了350多个2-6厘米大小的翼龙脚印。 据研究团队透露，发现当时，翼龙的脚印密布，几乎没有空隙，保存状态良好，前后脚清晰可见。研究人员以这些化石中分布着从小尺寸的脚印到相对较大的脚印等多种脚印为根据，认为幼小的翼龙和长大的翼龙们聚在一起生活。 许敏表示：“此前一直以骨骼化石或巢穴化石为依据推测翼龙的群居生活，但此次发现翼龙的脚印化石后，在世界上首次证明了群居生活。”据推测，翼龙在这里活动的时期约为9000万年前。 研究团队把发掘内容写成题为《韩国白垩纪初期翼龙脚印群为混合年龄群的证据》的论文，23日刊登在国际学术杂志《自然》的姊妹杂志《科学报告》最新一期上。就读于全南大学地质环境科学系博士课程的郑钟润（音）作为第一作者参与了研究，英国莱斯特大学、中国地质科学大学也一起进行了研究。 研究团队计划以此次论文和后续研究为基础，在8月在波兰华沙举行的“纪念白垩纪研究200周年第11届白垩纪研讨会”、11月在加拿大多伦多举行的“第82届世界脊椎古生物学会”上发表相关内容。 被称为无等山地区联合国教科文组织世界地质公园名胜的西柳里恐龙脚印化石产地是提供白垩纪韩半岛肉食恐龙行动习性和生态信息的宝贵遗产，2007年被指定为天然纪念物。到目前为止，在6个堆积层（近似堆积层）中发现了1500多个后期白垩纪恐龙脚印和73个步行列（连续的脚印）。

한국어