因交通事故留下明显伤痕的小腿……伍兹球迷：“这样还能出战？”. June. 22, 2022 07:56. by 金東昱 creating@donga.com. “如果有人看到从交通事故中伤愈复出的泰格•伍兹还没有感触，我会把这张照片换掉。” NBC体育高尔夫频道21日公开了一张“高尔夫皇帝”泰格•伍兹（45岁）的照片。照片中，伍兹面带笑容与一名年轻男子一起摆出造型，该男子可能是参加了上周末儿子查理（13岁）出战的青少年高尔夫大赛的选手。 身穿黑色短裤和凉鞋的伍兹露出在交通事故中受伤的右小腿部位。去年2月遭遇交通事故的伍兹在今年4月通过赛季首场大满贯赛事—美国大师赛时隔1年零4个月重返正式比赛，但比赛时却穿上了长裤。练习时伍兹穿了短裤，但每次都会用袖子遮住受伤的右腿。 高尔夫频道公开的照片中，伍兹的右腿上可以明显看到小腿正面因手术而出现的大疤痕，小腿旁边部分凹陷了。与光滑的左腿形成了很大的差异。看到这张照片的球迷们纷纷表示：“真不敢相信伍兹还能用这样的腿进行比赛。”去年2月伍兹发生交通事故时，美国媒体曾报道说，他并非简单的胫骨骨折，而是“碎裂了（broke into pieces）”，伤势严重到危及运动员生涯。 伍兹在5月份举行的本赛季第二场大满贯赛事PGA锦标赛上，在第3轮比赛结束后弃权，并没有参加20日结束的第三场大满贯赛事美国公开赛。据悉，伍兹有望参加7月在英国苏格兰举行的本赛季最后一场大满贯赛事英国公开赛。

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