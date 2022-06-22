“世界”号发射成功……开启了宇宙强国之门. June. 22, 2022 07:57. . 韩国型运载火箭“世界”号昨天下午4时在全罗南道高兴罗老宇宙中心发射升空，16分钟后成功到达预定高度。搭载在“世界”号上发射的性能检验卫星在700公里目标轨道上成功分离，开始向地面控制中心发送信号。这为韩国成为宇宙强国铺平了道路。 “世界”号从2010年起历时12年，是用韩国技术完成设计、制作、发射、管制等整个过程的“K-火箭”。火箭的心脏75吨发动机和发射架，均由韩国国内技术团队制造。去年10月第一次发射时，虽然在最后阶段因三级火箭的不完全燃烧未能将模型人造卫星送入目标轨道，但在第二次发射中取得了完全的成功。考虑到宇宙发达国家的初期发射成功率只有30%，用纯自立技术制造的火箭在两次内成功将人造卫星送入轨道是非常了不起的成果。 至此，韩国成为继俄罗斯、美国、中国、日本、欧盟、印度之后，第七个可以发射1吨以上实用卫星的国家。韩国还计划于今年8月利用美国民间企业“太空探索技术公司”的发射体，运载月球轨道船“全世界号”，并计划在2030年之前用性能改善的国产火箭发射登月飞船。63年前苏联向月球发射无人宇宙飞船，53年前美国宇航员踏上月球时担心吃饭问题的不发达国家，现在正式加入了宇宙开发竞争。 到2027年为止，如果再发射4次“世界”号的成功经验得以积累，预计国内宇宙产业将会更快地成长。支付数百亿韩元、依靠其他国家的火箭发射的通信、气象、军事卫星将由韩国自主发射，还可以为其他国家发射卫星。仅今年发射的微型卫星就达700多颗，是去年的两倍。韩国拥有独立发射体开发能力后，作为军事强国的地位也将得到进一步加强。 当然，成为名副其实的宇宙强国的道路仍然很长。虽然世界宇宙产业规模已经超过半导体产业，但韩国的比重还不到1%。美国、中国等发达国家进入了由民间企业主导、政府支援的“新太空时代”。“世界”号发射的成功只是出发点。为了将宇宙产业培养成韩国未来成长的引擎，应该尽快制定中长期战略。

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