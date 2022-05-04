别样的哀悼. May. 04, 2022 08:23. . “你也和我们一样傻。”这是一位诗人为悼念同僚而说的话。作为哀悼的话来说，非常陌生。更何况，对于相差40多岁的大师来说，这甚至有些无礼。这是“缅怀W. B.耶茨”这一W.H.奥登的诗中所出现的的话。 奥登写这首诗是在耶茨去世几个月之后。奥登在尊敬耶茨的同时，也对耶茨参与现实持怀疑态度。耶茨是爱尔兰民族主义运动的中心人物。他的目标是在政治和文化上独立于英国殖民主义。虽然他作出了努力，现实依然如故。 其实这首诗是对奥登自己的反省。 他是谁？他是一位非常政治性的诗人。他是一位对社会正义敏感的左派诗人。但是他对诗歌应该是社会、政治变化的工具的想法持怀疑态度。在他看来，诗歌不可能改变历史潮流。根据他后来说的话，二战期间，该诗连一名犹太人都没能救活。这是残酷的事实。现在不也是这样吗。诗，不，艺术在战争中的乌克兰是救不了一个人的命的。因此，奥登这样宣布，“诗不可能让任何事情发生”。而讽刺的是，这成了英文学中最有名的诗句之一。 即使不想承认，这也是现实。那么，难道只能绝望吗？难道说，即使不义和暴力猖獗，也要袖手旁观吗？不是那样的。改变历史的力量不在诗人之手，要忠实于诗的根本特征。那么，奥登认为的诗的根本特征是什么呢？打破“冰冻的怜悯之海”，让“心灵的沙漠中，治愈之泉流淌”。用语言的力量来安慰那些被历史和现实所伤害的人。这既是艺术的力量，也是极限，既是极限，也是力量。他哀悼伟大诗人耶茨的逝世，就是想说这种悖论。

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