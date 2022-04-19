俄罗斯将马里乌波尔全体当作人质……2500名乌克兰士兵展开抗战. April. 19, 2022 07:56. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄罗斯军队对乌克兰南部城市马里乌波尔发放旨在控制市民的通行证，采取了禁止出入外部和居民移动的封锁措施。即把整个战略要地马里乌波尔当作人质，试图令乌克兰屈服。尽管俄罗斯发出“投降就能活命”的最后通牒，但2500多名乌克兰军人仍准备在马里乌波尔战斗到底。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，马里乌波尔市市长助理佩特罗·安德里乌什琴科17日通过社交媒体“电报”表示：“如果没有俄军发行的通行证，就无法在市内移动和外出。剩下的男性将全部接受检查后重新分配到（其他住处），从18日开始将停止出入马里乌波尔。”马里乌波尔市议会当天也表示：“俄军对市民的手机进行检查，并强制将市民送往俄罗斯，”“这是企图掩盖战争犯罪的行为。” 在这种情况下，2500多名乌克兰军队在马里乌波尔内的阿佐乌斯塔尔、伊利奇等2个钢铁厂与俄军展开了战斗。特殊部队“亚速营”作为其主轴，是2014年在东部顿巴斯亲俄罗斯民兵组织发动战争后，为对抗而组建的民兵。同年6月，“亚速营”在夺回马里乌波尔方面立下汗马功劳，被编入乌克兰正规军。但“亚速营”当时表现出信奉德国纳粹的极右民族主义倾向，成为俄罗斯总统普京打着“去纳粹化”的进攻旗号的原因。但据英国《泰晤士报》报道，目前极端主义倾向已被淡化。 俄军向乌军发出了“在17日下午1点之前投降”的最后通牒，目前已经过期，随时都有可能进行无差别的攻击。俄海军的象征“莫斯科”舰14日被击沉，自尊心受到致命伤的俄罗斯因此正在进一步加强攻势。俄独立媒体《新报》报道说：“‘莫斯科’号被乌克兰3枚导弹击沉，造成40多人死亡，多人失踪。” 乌克兰外交部长库列巴在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）采访时表示,“俄罗斯军队似乎无论如何都要彻底摧毁马里乌波尔。这可能会成为‘红线’”，警告将中断谈判。乌克兰总统泽连斯基当天向CNN表示，“没有为了停战而放弃顿巴斯等领土的想法，会战斗到底，”要求美国总统拜登访问乌克兰。

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