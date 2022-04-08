皇马本泽马UEFA冠军联赛连场上演帽子戏法，升至射手榜第二位. April. 08, 2022 07:52. by 金東昱 creating@donga.com. 皇家马德里（西班牙）凭借当家射手卡里姆•本泽马（35岁）的帽子戏法个人秀击败强敌切尔西（英格兰），取得了欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛8强首回合的胜利。作为足球运动员，三十岁中旬年纪不小的本泽马以仿佛逆流岁月而上的巅峰进球能力为球队带来了与切尔西队的首场胜利。拥有欧洲冠军联赛历史上最多（13次）冠军记录的皇家马德里队虽然是实力强大的豪门俱乐部，但1971年以后在欧洲俱乐部对抗赛上遭遇的切尔西队，以2平3负的成绩一次也没有赢过对方。 本泽马7日在英国伦敦斯坦福桥举行的2021~2022赛季欧洲冠军联赛8强战首回合与切尔西的客场比赛中上演帽子戏法，帮助球队以3比1获胜。这是冠军联赛历史上年龄最大的帽子戏法，也是他继上月与巴黎圣日耳曼（SG•法国）进行16强次回合比赛后连续两场比赛上演帽子戏法。在冠军联赛中，连续两场比赛上演帽子戏法，这是历史上第4次。此前只有路易斯•阿德里亚诺（2014年顿涅茨克矿工）、里奥内尔•梅西（2016年•巴塞罗那）、克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（2017年•皇家马德里）三人曾实现过。 本泽马当天4次射门3次破门。上半场第21分钟和第24分钟时，他利用队友精准的传中球头球破门。下半场开场第1分钟，他趁对方守门员的失误将球打入空门。本泽马在本赛季冠军联赛中已攻入11球，与阿贾克斯（荷兰）的塞巴斯蒂安•阿莱并列射手榜第二位。仅落后罗伯特•莱万多夫斯基(（拜仁慕尼黑•12球）一球。本泽马被评选为比赛最优秀选手“当场比赛最佳球员”。比赛结束后，皇家马德里队主教练卡洛•安切洛蒂称赞本泽马说：“他是一位像葡萄酒一样的球员，禁得起时间考验。”“卫冕冠军”切尔西队虽然在0比2落后的上半场第40分钟由凯伊•哈弗茨攻入追近比分的一球，但指导比赛为止都无法再次取得进球。 本泽马在本赛季的西甲联赛中也展现出了巅峰的竞技水平。目前他已攻入24粒进球，位居射手榜首位，与排名第2位的球员相差10个球。此外，他的助攻也达到11次，同样在联赛中排名第一。本泽马到本赛季为止已连续4个赛季攻入20球以上。包括联赛比赛和国家队的比赛在内，本泽马本赛季共攻入37球，这是他自2005年进军职业联赛以来的最多进球记录。 本赛季欧足联俱乐部排名第一的拜仁慕尼黑队（德国）7日在与比利亚雷亚尔队（西班牙）的8强首回合客场比赛中遭遇了当头一棒。欧足联俱乐部排名第20位的比利亚雷亚尔队在上半场第8分钟由阿尔纳乌特•丹朱马攻入的制胜一球，从而爆出了以1比0战胜“德甲巨人”拜仁慕尼黑队的冷门。

한국어