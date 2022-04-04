韩国所在H组的对手葡萄牙-乌拉圭-加纳队实力分析. April. 04, 2022 09:03. by 李元洪 bluesky@donga.com. 韩国所属的H组4支球队的国际足联（FIFA）排名分别为葡萄牙第8位、乌拉圭第13位、韩国第29位、加纳第60位，平均排名第27.5位。这是继东道主卡塔尔（第51位）所属的A组（平均第31.75位）之后的第二低平均排名。小组抽签后，国际足联评价H组的球队之间的战斗力最为均衡，并分析说：“葡萄牙队被分在了‘艰苦（tough）’的一组。”也就是说，虽然葡萄牙队排名靠前，但很难预测比赛结果。 ○ 葡萄牙 以第二名的成绩通过了欧洲区预选赛A组。当初预计排名A组首位，但被塞尔维亚（6胜2平）挤到第2位（5胜2平1负），之后经过附加赛才进入了世界杯决赛圈阶段。虽然在预选赛中进17球和失6球，在净胜球上领先于塞尔维亚，但在最后一场比赛中以1比2负于塞尔维亚，让出了小组第一的位置。虽然拥有世界级明星，但由于没有进行新老交替，呈现出衰老的倾向。虽然主力队员的个人技术非常出色，擅长快速进攻，但根据老将们的状态，竞技水平出现了起伏。 ○ 乌拉圭 乌拉圭队在前4名直接进入决赛圈的南美区预选赛以第3名的成绩通过。在预赛中球队进了22球，失掉了22球。在净胜球方面反而落后于排在第4位的厄瓜多尔（进27球，失19球）。防守是弱点。球队在负于巴西队（1-4）、阿根廷队（0-3），厄瓜多尔队（2-4）和玻利维亚队（0-3）等球队的比赛中丢了很多球，一度陷入被淘汰的危机。在2010年南非共和国世界杯8强赛中，乌拉圭击败加纳晋级4强，在2018年俄罗斯世界杯16强赛中击败葡萄牙晋级8强。当时的主角们依旧健在。但和葡萄牙一样，由于球队没有实现新老交替，所以对老将的依赖度很高。 ○ 加纳 加纳队在非洲区第2轮预选赛以G组第1名通过后，各组第1名通过抽签进行的最终预选赛中，两回合以1比1战平尼日利亚队。但该队凭借客场进球多的微弱优势艰难地进入了决赛圈。由于主力和非主力之间的实力差距较大，所以比赛水平有起伏。在中场方面虽然具有优势，但攻击力并不突出。虽然加纳队的FIFA排名比韩国低，但在最近的2014年友谊赛上，该队曾以4比0战胜了韩国队。

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