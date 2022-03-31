大屠杀幸存者为躲避俄空袭再次回到德国. March. 31, 2022 07:50. by 任寶美 bom@donga.com. “没想到我的心里还残留着当时的恐惧。” 生活在乌克兰首都基辅的大屠杀幸存者塔蒂亚娜·朱拉布利奥娃（83岁）回忆起俄罗斯上月24日开始空袭后，近80年来一直存在心间的痛苦回忆。朱拉布利奥娃还是小女孩的20世纪40年代初，她为了躲避屠杀犹太人的纳粹德国军，拉着母亲的手从故乡敖德萨逃往哈萨克斯坦。 此次俄罗斯入侵将她的生活原封不动地拉回到了80年前。如果说有什么变化的话，那就是小时候一听到空袭警报就跑到桌子下面，但现在年纪太大了，不能跑到地下掩体里。“即使听到炮击声，我也会留在公寓里，祈祷炸弹不要杀死我。” 据美国纽约犹太人团体透露，乌克兰有1万名像朱拉布利奥娃一样再次饱受战争创伤的大屠杀幸存者。其中至少有500人行动困难，实际上被困在家中。因此，世界各国的犹太人团体纷纷支援他们的避难。朱拉布利奥娃接到这些团体的劝说电话后决定避难。 朱拉布利奥娃的目的地恰巧是给她留下了无法洗刷的伤痕的德国。到达法兰克福一家养老院的她27日对美联社表示：“德国从过去吸取了教训，现在好像在为我们做善事。” 在基辅的其他大屠杀幸存者加莉娜·乌利亚诺娃、拉里斯·朱恩科也和朱拉布利奥娃一样乘坐救护车逃到了这里。行动困难的乌利亚诺娃时隔8年终于走出自己的8层公寓。两名志愿人员把她抬上担架下了楼。 糖尿病患者朱恩科也在救护车上接受了胰岛素的注射，直到到达法兰克福为止，坚持了26个小时。“小时候和妈妈一起去乌兹别克斯坦避难。没有一个吃的，老鼠很多，太可怕了。我一生以为所有的德国人是坏人，但现在他们先向我们伸出了援助之手。”

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