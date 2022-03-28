孙京植：“新政府必须完成劳动改革”. March. 28, 2022 08:01. by 洪锡镐记者、金昌德记者 will@donga.com、drake@donga.com. 韩国经营者总协会会长孙京植（照片）在接受《东亚日报》采访时强调：“新上任的政府必须完成劳动改革这一课题。”孙京植表示：“政府不能对劳动改革袖手旁观。应该像在英国政府和德国政府一样积极出面。”孙京植最近连任并开始第三个任期，24日上午在首尔中区CJ总部接受采访时做出了上述表示。 孙京植就需要劳动改革的原因表示：“过去制定劳动关系法时，劳动者处于弱势，使用者处于强大的位置，因此将焦点放在了保护劳动者上，”“现在力量均衡发生了变化，劳动者们变得相当强大，因此劳动法规也需要重新讨论。”他还强调：“只有大企业的正式员工享受优惠，而需要帮助的其他劳动者没有得到很多优惠，为了解决这一系列问题，劳动改革势在必行。” 孙京植还表示，应该根据新时代修改陈旧的劳动法制。他说：“过去（制定法律时）怎么会想到现在的游戏产业呢?”“新产业不断出现，法律也应该改变。”他还补充道：“MZ一代希望不是根据资历，而是希望根据自己贡献得到报酬，这句话是正确的，”“对大企业工会希望维持的以资历为主的工资制度，改革的要求也非常多。” 孙京植还指出，对企业的处罚规定太多。他表示：“经总正在寻找一般行政法规中的处罚条款，估计共有400项左右。”最具代表性的就是1月份实施的重大灾害处罚法。他反问道：“这是为了预防事故而制定的法律，但只把焦点放在了处罚上，”“如果相比让企业投资安全，更是让企业感到恐惧，真的能说是好法律吗?” 他还对现政府提出了批评。他说，“文在寅政府在很多方面偏向工会，因此很难反映财界的意见”，并指出公共机关非正规职一揽子强行转变正规职、最低工资的急剧上涨等问题。

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