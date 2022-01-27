通过国际邮政的毒品走私激增，去年足以使全体韩国国民服用一次的物量被查获. January. 27, 2022 07:54. by 世宗=金衡民记者 kalssam35@donga.com. 据统计，去年查获的走私毒品的总量为1272公斤，创下了历史最高纪录。这一数量足以使韩国国内人口每人服用一次。据分析，由于新型冠状病肺炎（COVID-19）疫情的长期化，出入境持续受到限制，因此通过网上订购、特快专递和国际邮政运输毒品的走私者有所增加。 25日，关税厅表示，去年对毒品类走私的管制结果，共查处了1054起（1272公斤）毒品案件。这是关税厅成立以来规模最大的一次。与前年相比，查获件数和查获量分别增加了51%和757%。 主要查获的品种是最近在亚太地区使用量剧增的甲基苯丙胺（冰毒）和在北美主要使用的可卡因。去年，甲基苯丙胺和可卡因分别被查获577公斤和448公斤。考虑到平均一次的投药量分别为0.03克和0.01克，这两种毒品的查获量是可以让6337万人同时投药的量。这一物量可供韩国国内人口（约5184万人）每人服用一次，且还有剩余。 甲基苯丙胺的查获量与去年相比剧增了849%。去年7月从墨西哥出发的海上货物中查获402.8公斤的事件的影响很大。去年毒品走私的特点是，以公斤为单位的大规模甲基苯丙胺走私增加。关税厅分析说，甲基苯丙胺走私增加是世界性现象。随着相关毒品的生产增加，流通价格正在下降。价格便宜了，因此走私者们买得更多了。 此外，苯巴比妥（安眠镇静剂）、GHB、合成大麻、MDMA等新型毒品的查获量也比去年增加了5~69%。利用国际邮政的少量（10克以下）用于个人消费的走私也比前年增加了179%。

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