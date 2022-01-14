PGA巡回赛将携手Netflix制作纪录片. January. 14, 2022 08:01. by 姜泓求 windup@donga.com. 美国职业高尔夫（PGA）巡回赛将与全球在线视频服务（OTT）企业Netflix携手合作。这是为了获得新的粉丝心而进行的尝试。 PGA巡回赛13日表示，与Netflix签订了制作高尔夫纪录片系列的相关协议，以描绘大满贯赛事的各种瞬间和在激烈的竞争中生存的选手们的生活。这是一部记录巡回赛选手、球童、家人等日常生活的纪录片。 巡回赛破例决定在大赛时允许摄影组进入绳索（观众和赛场的分隔线）内部。另外，还将拍摄有主管团体的四大满贯赛事（大师赛、美国公开赛、英国公开赛、PGA锦标赛）。PGA巡回赛媒体部门最高负责人里克•安德森表示：“与Netflix的合作是PGA巡回赛和4个大满贯赛事接近与以往不同的新观众群的机会。通过相关纪录片，粉丝们可以了解选手们的生活，对巡回赛中的夺冠和失败瞬间产生更深的共鸣。” 代表巡回赛的明星们也将陆续出演。到目前为止，世界排名第2位的科林•森川（25岁）、第3位的达斯汀•约翰逊（38岁）、第5位的贾斯汀•托马斯（29岁•以上美国）等22名巡回赛代表明星接受了拍摄。目前业余高尔夫世界排名第一的中岛圭太（22岁•日本）也计划通过纪录片介绍职业生涯首次参加大满贯赛的情况。 制作将由曾制作一级方程式（F1）相关纪录片《F1，本能的疾驰》的Box to Box Film、Vox Media Studio等负责。据分析，虽然没有公布正式上映日期，但很有可能在明年公开。

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