日本确诊患者12天内从534人增至13244人，奥密克戎感染者激增. January. 14, 2022 08:00. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 仅去年12月初，日本单日新增新冠确诊患者还在100人以下。但是进入今年以来，这一数字再次激增，甚至超过了1万人。俨然曾是“防疫模范国家”的日本，到底发生了什么事情? 据日本广播协会（NHK）报道，日本全境日增确诊患者1日、4日、7日和12日分别为534人、1265人、6204人、13244万人等，正在急剧增加。这是自去年9月9日（10395名）后，时隔4个月再次出现1万名以上确诊患者。 日本医疗专家们认为，新冠确诊患者剧增的原因大致有3个。 首先是感染力强的奥密克戎变异毒株的扩散。东京都知事小池百合子在12日举行的全国知事聚会上说：“最近在东京都感染者中，疑似感染奥密克戎毒株的病例占90%。" 当天东京都确诊患者2198人。事实上，社区传播已经开始。再加上年末年初人口移动大幅增加，驻日美军基地松懈的防疫导致集体感染，这一点也产生了影响。 在确诊患者剧增的情况下，日本政府对发布同时限制市民行动的紧急事态非常慎重。去年7月12日对东京发布紧急事态时，全国确诊患者为1505人，相当于目前的10%左右。熟悉日本政府情况的外交消息人士表示：“由于重症患者相对不多，政府对发布紧急事态持消极态度。” 日本去年7月29日确诊患者达到1万人时，重症患者多达539人，但本月12日仅为105人。截至当天，东京都重症患者共有4人，重症患者病床使用率为0.8%。《每日新闻》13日报道说：“东京都考虑到（重症感染较少的）奥密克戎毒株的特性，正在摸索感染对策和维持社会活动兼顾的方案。” 如果感染者剧增的趋势持续下去，情况可能会发生变化。如果感染者剧增，重症患者也必然增加。从去年12月1日开始的“加强针”（第三次接种）接种率以12日为准仅为0.8%，这也可能会使情况进一步恶化。日本首相岸田文雄虽然反应迅速，舆论支持度很高，但如果感染者大幅增加，民心也会反转。

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