我做书屋的生活. December. 06, 2021 07:37. . “我有一本人们在我身边读书，即使像今天这样需要钱的日子也不卖的书。虽然贫穷，但果敢大胆，像今天这样即使在讨厌的日子里，人生也在成长。”―出自金翌年诗人《水族馆》中 11月有都市写生作家特邀“一日班”、和发表新作的作家们的2次书籍谈论、3次的诗、读书、写作小聚会等活动，忙得不亦乐乎。每月通过在线聚会持续进行的生活体育、绘画、诗集抄写活动也越来越多，因此，觉得自己没有装模作样，而是做了自己该做的事情，感到非常自豪。 书店的小聚会最长满4年，最短满1年。我有一个梦想，就是像济州胡同里的老枫树一样，希望书店成为村子的人文风景。离开旅游景点，在僻静的二车道小巷里，他是一位经营书店和书吧有6个年头的图书管理员、个体户。在因新冠病毒肺炎疫情而陷入困境并努力“生存”的时期，书店靠贷款输血，勉强支付利息。能支撑到什么时候？恐惧和焦急的内心每次都立在能看到飞扬岛的大海前，最终落到书页上。书店以“放开胆量”的八旬母亲的祈愿作为符咒。 让变小的心逐渐变大的高难度技艺。别无他法，每天深吸一口气。他的日常生活是，一边读书，一边写书，一边推荐书籍，一边制作饮料，一边刷锅洗碗。颈椎椎间盘突出症、手指腱鞘炎、足底筋膜炎等都是为对付一个劲咆哮“只给我一个饼就不吃”的“人生老虎”而患上的胆大虫的痕迹。写着写着就知道了每天往返于连接梦想和现实、工作和日常的悬索桥上。就像不知道生活是什么一样，要不断去学习，去了解，“虽然贫穷但大胆地”跨过去……那片海，妈妈，书，一首诗紧紧抓住了中年的脊椎。还在成长中。

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