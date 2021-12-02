现代五项希望之星金东勋：“韩国现代五项首金历史应由我来创造”. December. 02, 2021 07:44. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国现代五项在2021年迎来了巨大转折点。在8月举行的2020东京奥运会上，“招牌”全雄泰（26岁）在男子个人项目上实现了国内选手首次获得奥运会奖牌的夙愿。全雄泰的铜牌成为了向国民宣传现代五项的契机。以全雄泰为榜样，作为延续韩国现代五项飞跃的新一代选手，他备受瞩目。其主人公就是希望之星金东勋（19岁•全北体育会）。 从小学1年级开始，金东勋在体育俱乐部开始游泳，他以出色的运动神经，在学校作为田径和Floorball（软式曲棍球）代表活动。曾作为曲棍球选手考虑前进方向的他，想到可以学到更多种类的项目，以现代三项（游泳和田径-射击复合项目激光跑）选手的身份进入了首尔体校。之后进入首尔体育高中的金东勋作为现代四项(现代三项加上击剑)选手，2019年获得会长杯男高个人第一名、全国体育大会男高接力第一名等，崭露头角。同年11月在中国举行的青年亚洲、大洋洲锦标赛中，他获得混合接力赛第4名，展现出了无限可能。 代替上大学而加入实业队，首次登上成人舞台的他，最近开始学习骑马，正在成为真正的现代五项选手。随着随机骑马的方式成为众矢之的，在现代五项中排除马术的方针正式化，但到2024年巴黎奥运会为止，马术项目还会保留，因此作为选手不能疏忽准备工作。金东勋认为的自己优势是复合项目激光跑，其中尤为擅长射击。 金东勋梦想成为继首尔体育高中前辈全雄泰之后的招牌明星。据说，他平时也会向全雄泰询问与装备相关的问题，并就全雄泰的最大优点激光跑征求意见。全雄泰在谈到金东勋时也表示，“他是一个资质出众的后辈。如果怀着明确的目标，更加集中精力运动，就会成为比前辈们更好的选手。”金东勋表示：“看着雄泰哥的奥运会比赛，一方面感到了不起，另一方面作为选手来说十分羡慕。因为喜欢最早这个头衔，所以我会尽全力成为‘韩国现代五项首枚奥运会金牌得主’。”

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