防弹少年团获得AMA年度艺人,开亚洲歌手先河. November. 23, 2021 07:23. by 林熙允记者 imi@donga.com. 这是长达4年的艰难登顶。虽然坡度陡峭,但终于到达了顶峰。 防弹少年团今年获得全美音乐大奖“年度艺人(Artist Of The Year)”奖,是在进军美国市场短短4年之后达成的壮举。他们从2017年开始登陆流行音乐大陆。防弹少年团作为亚洲歌手首位出演美国三大音乐颁奖典礼之一的全美音乐大奖,并以《DNA》装饰舞台,给美国国内观众留下了深刻印象。 从以粉丝团“阿米(ARMY)”为基础成长起来的亚洲歌手防弹少年团的立场来看,在当时美国主流流行音乐界到底能走多远还是个未知数。当时全权负责防弹少年团的当地经济活动的Interwine音乐公司代表理事Eshy Gazit今年9月接受本报采访时曾表示,“为了让业内人士亲眼目睹防弹少年团的社交综合症,邀请了当时可以邀请到的所有记者和相关人士(在2017年全美音乐大奖)。” 防弹少年团在当天之后进入了美国的主要颁奖典礼和排行榜。在同一个颁奖典礼上,从第二年开始连续3次获得了“最受欢迎社交艺人”冠军。他们在2019年获得了包括“年度巡演”在内的三冠王,去年获得了“最受欢迎二人组/组合(pop/rock部门)”等两冠王。在地位相似的公告牌音乐大奖(Billboard Music Awards)上,他们也于2017年首次登场,连续4年获得了“最佳社交艺人”的称号。今年(5月)他们斩获了最佳二人组/组合、最佳畅销单曲(《Dynamite》)等4冠王。 此次荣获全美音乐大奖最高奖项“年度艺人”,是防弹少年团势如破竹之势的另一个上行转折点。在公告牌单曲排行榜上,连续10周占据榜首,并在今年最长时间占据首位的《Butter》的力量奏效了。 防弹少年团实际上是今年颁奖典礼的主宾。活动的指南针一直指向防弹少年团。两次的祝贺舞台和三次获奖(包括最受欢迎二人组/组合、最受欢迎歌曲)全部通过电波传播,演出分量甚至比主持人说唱歌手Cardi B还要多。颁奖典礼初期,防弹少年团和英国代表性摇滚组合“酷玩乐队”一起热情演唱合作歌曲《My Universe》,为仪式现场气氛进行了预热。酷玩乐队凭借这首歌时隔13年登上公告牌单曲排行榜首位,时隔6年参加了该颁奖典礼。 最后乐章也由防弹少年团负责。Cardi B说:“他们又来了。是花了钱吗?”最终,Cardi B以写着“Butter”的黄色屏幕为背景,表达了最后的问候,装饰了整个颁奖典礼的最后场面。 在后半部安排的男性偶像组合特别演出也意味深长。来自波士顿的两个组合“New Edition”和“New Kids on the Block”以“波士顿对决”为题,进行了长时间的联合演出。镜头不时地对准在观众席上跳舞的防弹少年团。《Butter》舞台时,New Kids on the Block成员们兴奋的样子也展现出来了。 在美国颁奖典礼上,防弹少年团面前只剩下了相当于世界流行音乐市场珠穆朗玛峰的格莱美奖(Grammy Awards)。美国国家科学院录音艺术与科学学院将于23日(当地时间)公布明年的格莱美奖(1月31日)候选人名单。防弹少年团去年获得了最佳流行二人组/组合表演部门的提名,但奖杯被Lady Gaga和爱莉安娜•格兰德拿走。这次由于《Butter》的强势,很有可能获得重要奖项“年度最佳唱片”或“年度最佳歌曲”的提名,防弹少年团能否继全美音乐奖之后再捧获格莱美奖引发广泛关注。

한국어