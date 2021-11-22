迪士尼主题公园66年来首次出现黑人圣诞老人. November. 22, 2021 07:18. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 美国著名主题公园迪士尼乐园66年来首次出现了黑人圣诞老人。 据美国有线电视新闻网（CNN）19日（当地时间）报道，黑人圣诞老人出现在加利福尼亚州安纳海姆迪士尼乐园和佛罗里达州湖畔纳维斯塔沃尔特迪士尼世界度假村的圣诞活动现场。身穿小胡子装扮、红色衣服和帽子的黑人圣诞老人与来访者合影留念，并举行了街头游行。 自1955年迪士尼主题公园设立以来，不是白人的圣诞老人在迪士尼乐园亮相尚属首次。CNN报道说，迪士尼乐园希望通过黑人圣诞老人传达平等和多样性的信息。迪士尼方面的发言人表示：“圣诞老人在全世界多个地区社会以多种方式表现出来”，“通过此次圣诞老人，将展示我们周边共同体的多样性。” 迪士尼乐园在没有事先宣传或发表的情况下，让黑人圣诞老人突然登场，令访客们大吃一惊。一名访客在推特上留言说：“我刚才在华特迪士尼世界看到了第一个黑人圣诞老人。流下了激动的泪水。”著名黑人网络红人维多利亚•韦德表示：“我活到现在从未想过迪士尼乐园会有黑人圣诞老人登场。能看到和我长得相似的圣诞老人，真的很有意义。” 此前，圣诞老人主要被描述为胡子密布的白发白人男性。但是最近，试图打破对圣诞老人的固有观念的尝试正在增加。美国服装品牌“Old Navy”表示：“将让不同民族和文化背景的人们一起分享圣诞节的快乐”，并举行了重新诠释圣诞老人的“为所有人准备的圣诞学校”活动。美国著名饼干品牌奥利奥18日推出了以黑人圣诞老人为主角的电视广告，受到了人们的关注。

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