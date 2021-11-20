金富谦：“如果不能度过此次危机，只能停止恢复日常生活”. November. 20, 2021 07:40. by 刘根炯记者、金素英记者 noel@donga.com,ksy@donga.com. “我有些担心，如果我们无法克服当前的危机，那么艰难开始的恢复日常生活之旅就会再次暂时止步。” 国务总理金富谦19日与首都地区高级综合医院院长举行紧急会议时同时解释称：“我们最近面临的状况并不乐观。”当天的会议是为了应对最近出现的新冠危重症患者剧增而召开的。金富谦表示：“我十分清楚，在开始恢复日常生活后，现场的医疗人员需要付出更多的牺牲”，“再次对默默承受这些的医疗人员的献身和辛劳表示尊敬和感谢。”当天会议结束后，政府出台了综合运营首都地区和非首都地区病床等加强医疗应对的对策，并下令禁止接连发生突破感染的疗养医院和设施、精神病院的面对面会面。 新冠流行和医疗应对状况丝毫没有得到改善。截至19日零时，单日新增确诊患者多达3034人，连续三天超过3000人。危重患者为499人，接近500人。最近一周平均死亡人数为23人，比前一周（16人）有所增加。首都地区医疗体系的超负荷越来越严重。首尔重症患者专用病床使用率为80.3%，连续三天超过80%。京畿道（76%）和仁川市（75.9%）也达到进入“紧急计划”讨论阶段的75%以上。一天以上未被安排病床的等待者达到520人，比前一天（423人）增加97人。病床等待者仅本月就有6人死亡。中央灾难安全对策本部第一控制官李基一表示：“没有减少患者的因素，因此今后患者还会增加。预计今后3周最困难。”

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