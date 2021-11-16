新任SH社长金宪东：“将提供半价公寓”. November. 16, 2021 07:31. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首尔住宅城市公社（SH公社）新任社长金宪东（66•照片）15日表示，将通过半价公寓“土地租赁住宅”等扩大住宅供应。他提到韩国土地住宅公社（LH）事件，表示了要解除国民对住宅公营企业的不信任。 金社长15日在首尔江南区开浦洞SH公社举行的就任仪式上表示：“将通过推进土地归公共所有，只出售建筑物的住宅政策，减轻初期出售资金的负担。”为此，将尽可能确保更多的宅地，并提出开发方案。 在此前的10日举行的首尔市议会人事听证会上，金社长提到了土地租赁住宅，并表示将提供所谓的“半价公寓”。作为半价公寓用地，指定了首尔江南区SETEC用地、水西公营停车场用地等。 他还提到了政府对住宅问题的责任。金社长指出：“10年间虽然增加了500万套住宅，但是拥有住宅的人却增加了100万名”，“这是因为拥有住宅的人不断购买住宅，政府的住宅政策一直给拥有多套住宅的人提供优惠。” 另外，恢复因LH事件等住宅公共企业的信任度也是需要解决的课题。金社长说：“LH部分干部职员的投机事件引起了国民的愤怒，大壮洞国有企业干部等的腐败导致了国民对国有企业的信任下降”，强调了反腐倡廉的生活化。 SH公社为防止利用内部信息进行房地产投机等，计划近期内另行制定对策。 金社长出身于市民团体“经济正义实践市民联合”，此前他一直强烈批评政府的房地产政策。SH公社社长的任期为3年。

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