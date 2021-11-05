美国开始缩小购债规模……“量化宽松政策”拉开调头序幕. November. 05, 2021 07:28. . 美国联邦储备委员会当地时间3日表示，将从本月底开始缩小资产收购规模。美联储此举一直通过购买国债和住宅抵押证券的方式发放资金，但即将减少其规模。随着物价高于预计，自新冠疫情以来持续至今的量化宽松政策迎来了大转变。现在是经济主体应对资金枯竭时代的时候了。 美联储表示，缩减购债规模是临时措施，不会立刻考虑上调利率。这意味着不会突然切断资金来源。但应该说，释放资金扶持经济的时代已经结束。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示：“供应链问题明年也会持续，物价上涨也是一样。”这预示着通货膨胀的长期化和由此带来的资金紧缩。 超过危险水平的家庭负债在流动性减少时代有可能成为韩国经济的雷管。韩国开发研究院昨天发表报告说，在面临“高负债”局面的情况下，如果利率上升，增长率下滑幅度将扩大到两倍。负债越多利息负担就越大，实体经济必然会大幅萎缩。 美国金融界预测，明年6月左右利率将被上调。如果韩国想阻止资本流失，也只能上调利率。因低利率“盛宴”而升温的房地产和股票等资产市场可能会陷入巨大混乱。人们担心的是，即使想要出售资产，接受的需求也会减少，“举债投资”的人很有可能会受到利息的压迫。要考虑资产市场泡沫破灭的可能性。 随着新冠疫情趋于稳定，世界经济陷入了更大的混乱之中。物流体系崩溃，原材料价格飙升，通货膨胀压力增大。现在的情况是，不能再投入资金扶持景气。过剩的流动性和举债打造的经济结构将难以为继。家庭和企业应减少负债，重新制定资金计划。政府也应该仔细观察平民金融，出台低增长对策。

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