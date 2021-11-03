21世纪的《蔷花红莲传》. November. 03, 2021 07:29. . 作家们有创造性地重新诠释经典的倾向。姜禾吉作家的哥特式恐怖小说《大佛酒店的幽灵》就是很好的例子。小说在结尾暗示经典民间故事《蔷花红莲传》是美学基础，这就是应该关注《蔷花红莲传》的理由。 《蔷花红莲传》就像大家熟知的那样，是关于因继母而冤死的可怜姐妹的故事。由于姐妹之间怨愤的幽灵，郡守们频频死亡，因此官员们都不愿意到那里任职。后来，有人自愿来担任郡守，倾听幽灵的故事，为她们解恨。最终她们离开人世去了阴间。在这里《蔷花红莲传》的故事结束，而姜禾吉作家的创造性重新解读开始了。 从现在开始，因姊妹的幽灵而横死的郡守们成了中心。他们什么错都没有，却冤死。他们也会成为幽灵。姐妹的恩怨又变成了另一个恩怨。问题在于，成为怨恨对象的姐妹已经离开了人间。于是，郡守们的冤魂充满了恶意，不管是孩子还是行人都被杀死。曾为姐妹伸冤的那名郡守不知从何时起开始倾听他们的委屈。于是，他们的怨恨消失了，村子也恢复了平静。他们需要的不是复仇，而是一个“倾听的人”。 在这里，通过郡守倾听含恨的故事来隐喻安慰这个世界上其他人的艺术家。虽然《大佛酒店的幽灵》讲述的是韩国战争之后冤魂的故事，与以朝鲜时代为背景的《蔷花红莲传》有一定的距离，但在听取冤魂的故事后解开谜底，以此来安慰冤魂的方面大同小异。艺术家也许是倾听他人压抑的声音的一种郡守。不仅是蔷花、红莲，聆听所有他人故事的领袖。因此，对他人的热情招待是艺术的本质。文学评论家•全北大学客座教授

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