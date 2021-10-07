李恩华的美术时间. October. 07, 2021 07:27. . 现在是形象重要的时代。特别是像政治家和艺人一样，依靠大众的关心和支持生活的人，形象管理更加重要。16世纪的英国国王亨利八世也非常了解形象的力量。他委托当代最优秀的画家为他画肖像画。虽然在17世纪被烧毁，但这幅肖像画仍然被刻画成最著名的英国君主形象。这是怎样实现的呢？ 小汉斯•荷尔拜因虽然出生于德国，但作为英国宫廷画家，制作了很多具有里程碑意义的肖像画。在怀特霍尔宫内的这幅画可能是亨利八世为了庆祝儿子爱德华的出生而委托的。 画中健壮的国王摆出自信的姿势，凝视着画面外。两脚分开站着，右手拿着手套，左手抓着腰上的短剑绳。挂着金色窗帘的华丽室内装饰和用宝石以及毛皮装饰的衣服展现了英国王室的富裕。宽阔的肩膀上放了厚厚的衬垫，更加强调了男性的形象。虽然没有戴王冠，但确实体现了国王的权威和存在感。 亨利八世是英国历史上最残忍、最强大的君主。他是五次更换王妃的女性阅历丰富的代名词。作为画的模特站立时，他是40多岁的人，实际上因为肥胖和健康恶化而饱受痛苦。所以画家画的不是国王的样子，而是国王想表现的形象。 亨利八世似乎对这幅画很满意，下令让其他画家模仿。画出多种版本，传遍欧洲。贵族们向其他画家订购复制画，已证明其对国王的忠诚。虽然原本在1698年的火灾中被烧毁，但这幅肖像画之所以能成为亨利八世强有力形象的象征，也是因为无数复制画的存在。16世纪的国王已经知道，传播和塑造形象一样重要。美术评论家。

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