克雷格时代的华丽谢幕！丹尼尔•克雷格007系列隐退作品在韩国上映. September. 30, 2021 07:22. by 金基润记者 pep@donga.com. “我确信以最好的作品收尾。” 第6任詹姆斯•邦德、在历届演员中扮演邦德时间最长的丹尼尔•克雷格(53岁)就他的007系列隐退作品做出了上述表示。29日在韩国上映的电影《007：无暇赴死》的演员团队和导演回答韩国媒体提问的视频当天被公开。克雷格、配角拉米•马雷克、蕾雅•塞杜、拉莎娜•林奇、凯瑞•福永导演等也参加了此次活动。 克雷格说：“无数情感交织。我认为这是我出演的007系列中最优秀的作品。我真心感到骄傲。”在近60年深受世界喜爱的谍报动作片007系列中，他第六位扮演了詹姆斯•邦德。从《007：大战皇家赌场》(2006年)开始，他接连出演了《007：大破量子危机》(2008年)、《007：大破天幕杀机》(2012年)、《007：幽灵党》(2015年)等。此次影片是克雷格个人第五部007作品，也是整个系列中的第25部。 他说：“在2015年饰演《007：幽灵党》后，我想‘这种程度的话，作为007能做的应该都做了吧’。在重新出演的过程中，考虑了如何将故事传达得更有魅力。我逐渐发展了有趣又优秀的想法，完成了作品。”他还补充说，“在出演的作品中，最喜欢首次饰演詹姆斯•邦德的《007：大战皇家赌场》。” 福永导演解释说：“这部作品具有结束克雷格旅程的意义”，“重新看《007：大战皇家赌场》的时候，考虑了如何构思最后的章节，集中于成为现在的007的过程”。克雷格也表示：“在《007》系列中，动作戏既不损害故事情节，又使剧情展开变得出色而丰富。这样的部分很好地表现了出来。” 在电影中与詹姆斯•邦德对决的恶徒萨芬一角由凭借电影《波西米亚狂想曲》获得奥斯卡最佳男主角奖的马雷克饰演。马雷克说：“我一直在思考对邦德最具攻击性、让他最痛苦的行为是什么。”饰演“邦德女郎”玛德琳•斯旺的塞杜强调说：“女性角色也进化了。不只是停留在帮助邦德的作用上。”

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