预言“以新冠疫情终结经济泡沫”的启示录. August. 21, 2021 07:25. by 金相雲 sukim@donga.com. 如果说有“新冠病毒启示录”之类的东西，也许就是这本书。通过看书，再次确认了作者是现任经济学类教授。因为作为学者写的书，内容过于端庄和挑衅。但是越读越能理解作者的逻辑，具有奇妙的魅力。 作者曾任日本大藏省(相当于韩国的企划财政部)官员，目前担任庆应大学经营研究生院教授。可以说，他经历了经济理论和现实。正如题目所暗示的那样，作者从“经济泡沫(bubble)和崩溃，以及克服这些的另一个泡沫的延续”的观点来看待世界经济。这就是所谓的“泡沫 后泡沫”。 但作者认为，在新冠病毒疫情下，实体经济泡沫将迎来最终局面。因为各国为了克服全球性大流行病，都在耗尽金融、财政政策。简言之，振兴经济的实弹将完全枯竭。至此，冷战结束后持续30年的泡沫扩大局面将结束。作者预测说，新冠病毒疫情以后的经济停滞是一种泡沫稳定期，有可能持续数十年。 与此相对应，作者最担心的是，保持社交距离带来的经济封锁和大规模现金支援将导致财政崩溃。作者几乎确信日本政府将迎来财政崩溃。作者建议称，在此前提下，应该提前制定财政崩溃后增税还是减少政府支出等详细的预案。提出灾难支援金等与日本类似的防疫、经济对策的韩国也与此不无关系。 作者批评说，在新冠病毒疫情局面下，日本政府只沉迷于生命逻辑，一贯采取过度的防疫应对措施。也就是说，有关费用对比效用的讨论被封存，为防止感染，只专注于保持社交距离。他指出，整个日本社会陷入了非理性的“停止思考”状态。这可能适用于所有必须在防疫与经济相互冲突的目标之间寻找最大公约数的国家。

한국어