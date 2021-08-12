万事开头难. August. 12, 2021 07:24. . 新媳妇正在厨房剥洋葱，准备生平第一次做炖菜。桌子旁边堆满了要收拾的蔬菜，锅也没有多大，却一直在剥着洋葱。眼睛被辣得快要昏迷了。保姆出神地看着新娘子的样子。新娘子为什么只收拾洋葱呢？是在过着艰难的婆家生活吗？ 莉莉·马丁·斯宾塞是19世纪中期美国最受欢迎的女画家。她出生于英国，8岁时移民美国，通过自学成为画家。19岁首次举办个人作品展时，她还受到了天才诞生的盛赞。斯宾塞在名人肖像方面也做得不错，但尤为擅长家庭生活方面体裁的画作。 她在人气达到顶峰的30多岁时完成了这幅画，和《小丈夫：第一次逛市场》是一对。画的是下雨天毫无对策地在市场买菜的新郎，农产品从手里拿着的篮子里掉了出来，滚在了地上，他感到非常惊慌，看到这些的行人咯咯直笑。现在厨房里放着的洋葱等各种农产品，都是丈夫在市场上瞎买一气的结果。收拾残局的妻子也同样是笨拙得手忙脚乱。也许这对夫妇一周都只能吃洋葱做的菜。 这幅画反映了画家自己的亲身经历。斯宾塞22岁时与西装企业家相识并结婚，婚后有13个子女。虽然曾担心因结婚和育儿而中断画画，但她一辈子都是专业画家。反而是丈夫辞掉了工作，包揽了家务。丈夫第一次做家务，肯定会有很多失误，生气的妻子则为了负责家庭的生计经常孤军奋战。 万事开头难。无论是谁，一开始都会生疏。难道因为害怕失败就拒绝开头吗？还是说，虽然很难，还是会挑战？如何选择完全在于每个人。也许在家长社会中，作为职业女性家长生活的斯宾塞所传达的信息就是这样的吧！美术评论家

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