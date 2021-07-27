决定胜负的决定性能力. July. 27, 2021 08:07. . 加勒特•马丁利的著作《无敌舰队（Armada）》是关于无敌舰队诞生和殒灭过程的最优秀历史书。该书中介绍了这样一段轶事。在英国和西班牙之间战云高涨的时期，英国具有传奇色彩的“海盗王”德雷克为打击西班牙的战斗力，提议进行先发制人的攻击。不愧是传说中的海盗，袭击并掠夺西班牙港口的他，烧掉了原计划提供给正在建造中的无敌舰队的水桶用板子。 烧掉的不是船坞里的战舰、大炮和火药，只是勉强晾干的木板，也能称为战果吗？储存饮用水的水桶，必须用干燥一年以上的木板制作。需要立即供应水桶的西班牙军队急忙重新补充材料制造水桶，但是由于制作得太急，供应的是没有完全干燥的木板。无敌舰队刚开航，饮用水就开始散发异味，连颜色也变得奇怪了。如果喝了那个水，当然会出现问题。舰员们因饮用水不足和脱水，开始变得虚弱，士气也受到了打击。 西班牙舰队拖着疲惫和病态的身体抵达了多佛尔海峡，但却被等候已久的英国舰队彻底击败。战败的原因不仅仅是因为水。虽然有舰船的性能、战术、水兵的能力等，但在水桶中腐烂的饮用水也是不小的因素。水桶的诅咒发生在战败后。西班牙舰队虽然在多佛海战中败北，但舰队和船员还有很多幸存者。如果能生还到西班牙，有可能等待下一次机会。但是，返回西班牙的路途遥远，大部分士兵都死于疾病和脱水。 一提起战争，读者就为司令官的策略、野战部队的活跃所倾倒。但是决定战争胜负的决定性能力是军需支援体制和野战医学。在许多战争中，因疾病死亡的人数远远多于因武器死亡的人数。 看到这次青海部队的疫苗事件，冲击真是大。高难度的训练和尖端武器只是国防的一部分。历史学者

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