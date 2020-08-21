苹果总市值突破2万亿美元，高于GDP排名世界第八的意大利. August. 21, 2020 07:31. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国苹果公司继沙特阿拉伯国营石油公司——阿美之后，在世界企业中排名第二，市价总额突破2万亿美元（约合2400万亿韩元）。它不仅超过了去年排名世界第12位的韩国国内生产总值（GDP，16295亿美元），甚至超过了排名第八位的意大利的GDP（19886亿美元）。警惕苹果等大型信息技术企业股价暴涨的呼声也越来越高。 当地时间19日，在美国纳斯达克市场，苹果股价一度上涨1.4%至468.65美元，超过了总市值2万亿美元标准线（467.77美元）。但收盘价只上涨0.13%，以462.83美元收盘，市价总额达到19790亿美元。去年12月，在沙特股市首次突破2万亿美元大关的阿美以收盘价为标准，也未能维持2万亿美元。目前市价总额约为13000亿美元，远低于苹果。 成立于1976年的苹果在时隔42年后的2018年8月市价总额超过了1万亿美元。之后到2万亿美元只用了2年时间，受新冠疫情影响，今年3月的市价总额虽然暂时下降到1万亿美元以下，但5个月就翻了一番。随着新冠疫情在家办公的扩散，I cloud、苹果音乐、苹果TV+、苹果Arcade等非面对面的事业部门的业绩出现了利好。最近，由于股票分割，小额投资者也很容易接近。 非面对面的受惠股亚马逊和微软的市价总额也在1.6万亿美元左右，因此有人提出了不久就会超过2万亿美元的可能性。除了这3家企业之外，包括谷歌母公司字母表（10500亿美元）、脸书（7480亿美元）在内的美国5大信息科技企业的总市值达到了包括标准普尔500指数在内的全体企业市值的25%。4年前，这一比重仅为12%。 最近，电动汽车企业特斯拉和图形处理器设计企业英伟达的股价也在急剧上升。由于特斯拉股价暴涨，创始人埃隆·马斯克17日在彭博社亿万富翁指数中排名世界第四。 但是，市场上对主要信息科技企业股价在短期内快速上涨感到不安的视线也不少。股价的好转并不是因为今后业绩的改善，而是因为流动性回升，这具有浓厚的新冠疫情带来的反射利益，因此如果今后经济环境发生变化，股价就会回到原来的位置。 苹果最近也没有推出与iPhone销售良好时期带动总市值突破1万亿美元时不同的新产品。有人指出，恐龙信息科技企业实际上独占市场，阻止竞争者进入，因此应该加强限制。 摩根士丹利等部分华尔街投资银行认为，这让人联想起21世纪初的互联网泡沫，并建议“降低对技术股的依赖度”。《华尔街日报》也预测说：“如果景气停滞余波波及整个产业，信息科技企业也将面临危险。”上个月28、29日，美国中央银行美联储公开了联邦公开市场委员会议事纪录，并表示：“在中期，压迫经济的新冠疫情相当危险。雇佣反弹也会减缓。”

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