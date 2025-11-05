如果“精明的一套房”也成了問題，那麼李億遠和金容範的公寓也要出售



“以後也打算繼續住在那裏。”



金融委員長李億遠居住在名副其實“精明的一套房”、市價約40億韓元的首爾市江南區開浦洞公寓，他在10月27日的國政監查中作出了上述表示。他因在該公寓重建前以“帶全租”的方式持有而被質疑涉嫌“缺口投資”，對此他解釋說，“我這一輩子都是一戶一房，以後也會這樣”，辯稱自己是實際居住需求者。



但由李億遠領導的金融委員會主導出臺的10·15住宅市場穩定方案中的貸款限制，卻差別性地限制了“精明的一套房”預備需求者。此前的6·27對策將貸款上限一律設爲6億韓元，新方案在此基礎上，進一步把市價超過15億韓元至25億韓元的住房貸款上限壓縮爲4億韓元，25億韓元以上住房的貸款壓縮爲2億韓元，即所謂的“精明的一套房”區間。



這種貸款限制針對的不是多套房持有者或缺口投資者，而是實際居住需求者。因爲此次對策已通過爲期2年的實際居住義務的土地交易許可制，從源頭上封堵了多套房持有者的新購及帶全租缺口投資。事實上，政府最近一直將“精明的一套房”需求視爲房價上漲的主要原因。



政府以市價15億韓元以下住房的貸款上限沒有變化爲由，主張此次對策並非“踢掉居住的梯子”。但是很顯然，它踢掉了本想購買“精明的一套房”的人向上置換的梯子。與限制前相比，購買15億至25億韓元公寓需要額外籌措最多2億韓元，購買25億韓元以上公寓需額外籌措最多4億韓元，而不能再通過貸款解決。



需求集中於“精明的一套房”本屬自然。此類住宅大體上交通便利、生活設施齊全、學區優質。“江南四區（江南、瑞草、鬆坡、江東）”和“麻浦、龍山、城東”等便是代表。



李億遠之外，主導房地產對策的總統室和政府高層人士也準備了這樣的“精明一套房”，原因也是如此。副總理兼企劃財政部長具潤哲和李億遠住在同一公寓，總統政策室長金容範住在瑞草區瑞草來美安公寓。他們甚至通過重建公寓的投資，一舉獲得“精明的一套房”。



政府指出，“精明的一套房”因一房一戶扣除等政策，在持有稅上更爲有利，這也是最近需求集中的背景。那樣的話，還不如加強持有稅更顯公平。因爲包括官員在內的現居住者也會同樣適用。然而，政府對加強持有稅態度謹慎。這被解讀爲顧及國政支持率有可能受到不利影響。



企劃財政部第一次官李炯日在宣佈10·15對策後表示：“因爲市場走勢在高價住宅上表現較爲明顯，所以我們追加啓動了這部分（貸款限制），理解大家理解。”但在高官們居住在所謂最優地段“精明一套房”的情況下，僅要求新進入者作爲抑制房價上漲的犧牲品，這又如何理解？如果“精明的一套房”的實際需求也被視爲問題，那麼高官們應率先出售此類住房，才能獲得市場的共鳴。

