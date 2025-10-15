三星電子第三季度營業利潤達12萬億韓元，同比增長32%創驚喜業績

三星電子第三季度（7月至9月）營業利潤超出市場預期1萬億韓元以上。銷售額亦創下季度歷史最高業績。分析認為，這是由於人工智能（AI）需求增長帶動服務器用內存半導體銷量增加，以及此前表現不振的高帶寬內存（HBM）業績於下半年（7月至12月）進入上升區間所致。三星電子14日公布的初步業績顯示，第三季度銷售額和營業利潤分別為86萬億韓元和12.1萬億韓元，較去年同期增長8.7%和31.8%。此為三星電子季度銷售額首次突破80萬億韓元。營業利潤則是創下2022年第二季度（4月至6月）14.1萬億韓元以來的最高值。該數據超出近期證券界對三星電子第三季度營業利潤的預期值（10萬億至11萬億韓元水平）1萬億韓元以上。分析指出，三星電子第三季度業績以內存、代工（委托生產）、移動業務為核心實現大幅改善。特別是人工智能市場擴張帶來的內存半導體需求增長，成為業績改善的主要動力。美國大型科技企業等主要信息技術（IT）公司競相推進服務器建設，導致近期內存半導體出現供應短缺現象。同日，市場調查機構Counterpoint Research發布報告稱，三星電子於第三季度重新奪回全球內存半導體榜首位置。鑒於人工智能半導體需求持續強勁，預計三星電子第四季度（10月至12月）半導體業績將延續增長態勢。分析認為，折疊屏手機新品熱銷同樣對三星電子第三季度業績改善產生積極影響。三星電子於7月推出Galaxy Z Fold7與Flip7系列產品。該系列作為歷代最薄折疊屏手機，在國內外市場創下最高預售紀錄，銷售表現持續向好。朴賢益記者 beepark@donga.com