李在明會見李在镕：“三星好，國家和投資者才能好”. March. 21, 2025 08:23. by 韓在熙記者、趙應亨記者 hee@donga.com、yesbro@donga.com. 共同民主黨代表李在明會見三星電子會長李在镕，討論了青年就業問題。但雙方沒有就允許每周52小時工作例外的半導體特別法等交換意見。 李在明和李在镕20日在首爾市江南區三星青年軟件學院多媒體校區舉行了以青年就業為主題的現場座談會。兩人2020年曾在三星電子前會長李健熙的葬禮上作為喪主和吊唁者見過面，但在對外公開的正式場合單獨會面尚屬首次。 李在明說：“只有企業發展得好，國家才能發展得好；只有三星發展得好，投資三星的人才能過上好日子。”他還說：“希望三星像之前一樣，發揮好經濟增長的牽引車作用。希望三星能夠克服各種困難，在此過程中建立優秀的生態系統，開啟很多人享受果實的新世界。” 李在明在與青年軟件學院學生的座談會上表示：“為了讓所有國民都能使用人工智能，政府應該直接投資。”李在明曾表示過政府直接投資培養尖端戰略產業的“韓國英偉達”構想。 李在镕回應道：“我們以投資未來的信念，一直引領著青年軟件學院。青年們對於今天（李在明）來訪感到真心感謝，會備受鼓舞。” 兩人還進行了10分鐘左右的非公開交談。據陪同人員透露，半導體特別法、商法修訂案等最近經濟界相關立法問題尚未被討論。據悉，李在镕席間高度評價三星在新冠疫情期間幫助中小企業改善“最少剩余型註射器”制造工程，表示“最有價值”。

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