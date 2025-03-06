爭分奪秒的急救患者用血液，由無人機運送. March. 06, 2025 07:43. by 吳承俊記者 ohmygod@donga.com. 從今年開始，無人機將向國軍大田醫院急診患者配送輸血的血液。在慶北榮州市，即使不去圖書館或政府機關，也可以通過無人機配送在家看書或信訪文件。 韓國國土交通部和航空安全技術院5日表示，將大田市、慶北榮州市、忠南保寧市等26個地方自治團體選定為政府的“2025年無人機實證城市構築事業”支援對象。無人機實證城市構築事業是各地方自治團體發掘符合地區特點的無人機利用事業後，政府支援預算的事業。 大田市決定在國軍大田醫院和大田世宗忠南血液院之間的緊急血液配送中使用無人機。與車輛相比，縮短了配送時間，預計對應急處理有很大的幫助。國軍大田醫院和血液院、野戰部隊之間的檢體配送也將投入無人機。 慶北榮州市在圖書租賃及返還和信訪文件配送方面，將利用無人機。為了提高交通不便的山區居民的行政便利性，計劃將其商用化。忠南保寧市將投入無人機進行保健所之間的醫藥品配送和回收廢藥品。還將以物流脆弱的保寧市12個島嶼地區的居民為對象，推進無人機配送服務的商用化。 釜山市計劃在9月舉行的亞洲創業博覽會等國際活動中利用無人機舉行演出。京畿抱川市將於10月舉辦6000架規模的無人機燈光秀，挑戰最大規模的無人機集群飛行吉尼斯紀錄。全北南原市計劃10月舉行國際無人機競賽等。

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