現代建設將在美國建設SMR二期，“年內動工”. February. 27, 2025 08:07. by 李祝福記者 bless@donga.com. 現代建設與美國小型模塊化核反應堆（SMR）開發企業Holtec攜手，將於今年內在美國密歇根州開工建設300MW（兆瓦）級SMR二期工程。這是以韓美能源同盟為基礎的合作事業，如果按計劃在年內開工，將成為國內建設公司在海外建設SMR的第壹個事例。 現代建設25日（當地時間）與Holtec壹起在美國密歇根州帕利塞茲（Palisades）核電站園區舉行了“Mission 2030”活動，表示將以2030年商用運行為目標，推進“帕利塞茲SMR-300壹號機組”項目。為此，計劃今年上半年（1~6月）完成設計，年內動工。 該項目是在Holtec擁有的帕利塞茲核電站園區新設300MW級SMR二期的事業。2021年，現代建設與Holtec簽訂了SMR開發和事業共同進軍的事業合作合同，並進行了合作。 當天，兩家公司還簽署了擴大SMR開發事業領域合作範圍的確定合作協議書。因此，不僅是北美市場，還計劃將合作地區擴大到全球市場，並運營共同組織。 SMR是發電容量為100~300MW級的核反應堆，比大型核電站（1000~1400MW）安全性高，且初期投資費用少的新壹代核電站。

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