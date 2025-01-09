“保障4倍收益”猛吞57億韓元養老資金的犯罪團夥被抓獲. January. 09, 2025 08:06. by 釜山=金華英記者 run@donga.com. 以老人為對象，謊稱投資賭博網站最多返還4倍收益，騙取養老資金的犯罪團夥被抓獲。 釜山警察廳刑事機動隊8日表示，以違反特定經濟犯罪加重處罰等相關法律的嫌疑，拘留並移交了40多歲總負責人A某和招募負責人50多歲女性B某、70多歲女性C某。 從2021年7月開始到2023年6月為止，A某壹夥人在釜山某寫字樓設立辦公室，吸引了60歲以上的高齡者，在海外賭博網站上玩百家樂等遊戲，展現了贏錢的面貌。他們表示：“代理參與賭博贏錢。如果委托投資，將保障本金，並給予100%至400%的收益。” 如果介紹其他投資者，就會說“將投資金額的3~5%作為介紹費返給他們”，吸引更多的受害者後，把從後排投資者那裏得到的錢作為收益金給前排投資者，以多階段的方式讓投資者看起來有收益。受害者在詐騙初期獲得的收益比投資金多，於是投資了更多的錢，損失金額就會隨之增大。壹位60多歲的女性甚至損失了10億韓元之多。年齡最大的受害者是壹名74歲的女性。 通過這種方式，A某壹夥人從49人處共收取57億韓元後，以生活費和娛樂費揮霍壹空。警方相關人士表示：“對於保障高收益的投資勸告，必須無條件懷疑。”

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