泛濫的虛假煽動，急需進行媒體素養教育. December. 21, 2024 07:35. . 今天，我們生活在信息的洪流中。在紛至踏來的信息中找出真相並辨別真相的能力，是現代社會最重要的市民力量。伽利略主張日心說，在宗教審判中被誣陷為異端。伽利略所處的時代（16-17世紀）是宗教對社會、政治、文化整體行使強大影響力的時期，特別是天主教會的權威是絕對的。教會和許多人相信地球是宇宙的中心，太陽和星星圍繞地球旋轉。但是，伽利略在多數人的威脅和集體錯誤中，用“即使這樣，地球還是會轉的”的小聲吶喊道出了真相。這個故事傳達了不要盲目跟隨權威、傳統和多數的威脅，要通過合理的懷疑和科學思考探索真理的信息。 集體性錯誤危險的另壹個事例就是中國文化大革命。1966年，毛澤東組織以青年學生為中心的紅衛兵，傳播和煽動“破四舊”（舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣）。這壹時期，在中國被指為舊思想的知識分子受到鎮壓，被送往農村從事強制勞動，歷史悠久的文化遺產和藝術品被破壞，整個社會的不信任和混亂很大。當極端理念深入大眾時，歪曲現實，感情和偏見壓倒客觀事實，少數人的批評聲音被壓制。這生動地說明了當時的批判性思考可能會成為多麽危險的禁忌。 在數碼時代的今天，我們果真能擺脫這種集體錯誤嗎? 網絡和社交媒體雖然實現了信息的民主化，但同時創造了虛假信息和偏向的主張可以超高速傳播的危險環境。 集體煽動的機制很巧妙。人類本能地傾向於贊同多數人的意見。這在過去是生存的進化機制，但在現代社會可能成為致命的陷阱。特別是社交媒體通過算法向用戶提供選擇的信息，因此偏向的信息會得到進壹步加強。用戶只暴露在具有與自己相似觀點的內容上，批判性思考就會減弱，很容易被虛假信息或煽動所席卷。這些算法的影響力不僅僅是壹個個人層面的問題。隨著集體意見被歪曲，對整個社會的決策過程也會產生負面影響。政治選舉中的虛假信息擴散、對特定集團的毫無根據的厭惡發言等是算法放大集體心理的典型事例。這最終會威脅民主主義的根基，加深社會矛盾。 為了克服這種危險，必須進行媒體素養（媒體理解能力）教育。媒體素養不僅僅是單純地消費信息，還包括分析信息、批判性研討信息的能力。通過這些，我們才不會被虛假信息和煽動所迷惑，能夠接近真相。 需要不被感情所左右、邏輯性分析信息的能力。要仔細觀察刺激性頭條或呼籲感情的內容，並要研究其背後的邏輯依據。 事實上，媒體素養教育在從小學到大學的所有教育過程中都必須被提及。家庭和社會也應該營造培養批判性思考和信息檢驗能力的氛圍。這不僅僅是教育機關的責任，而是整個社會的責任。媒體素養教育的效果可能不會在短期內顯現出來。但從長遠來看，隨著社會全體成員具備批判性思考和檢驗真相的能力，可以大幅減少虛假信息的影響。這最終會恢復社會的信任，帶來強化民主主義的結果。 仔細確認信息的來源和可信度檢驗、新聞制作者的偏向性與否、所引資料的根據、專家的意見、學術依據等習慣非常重要。我們應該具備面向真相的姿態。與其無條件信任單壹來源的信息，不如比較分析各種可靠媒體的報道。積極利用真相確認網站或有公信力的資料也是很好的方法。 就像伽利略的吶喊壹樣，向著真相的挑戰和反省的態度是我們所有人都應該具備的態度。媒體素養是守護民主主義和真相的核心力量。對真相的洞察力不是來自集體的壓力，而是來自個人的批判性思考和不斷的提問。只有我們各自成為媒體素養的主體，才能更接近真正的民主主義和真相。

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