首爾時隔117年的“11月暴雪”……今天最大降雪量達20厘米. November. 28, 2024 07:43. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 27日，首爾時隔117年積雪達17厘米，創下了11月積雪最高紀錄。這是自1907年開始進行近代氣象觀測以來，11月壹天中積雪最多的壹天。據預報，此次降雪截止到28日，全國最多還將下30厘米以上的雪。 據氣象廳27日透露，截止到當天下午3時，以首爾鐘路區氣象觀測所為準，日最深積雪達17.4厘米。日最深積雪是指壹天內新積的雪。之前的最高紀錄是1966年11月20日的9.5厘米。首爾市冠嶽區的積雪壹度高達26.7厘米。不僅是首爾，包括京畿道軍浦市也下了27.4厘米的積雪，全國都下了暴雪。 首都圈已經發布大雪警報。11月首爾正式發布大雪警報尚屬首次。據預報，此次降雪截止到28日，全國最多可多積雪30厘米以上。首爾等首都圈的積雪量預計最多可達20厘米以上。29日，首爾等首都圈和慶尚圈的積雪量也可能新增1厘米左右，忠清圈新增1至3厘米，湖南圈新增1至5厘米等。 據分析，突襲性的暴雪是因為韓半島周圍的海平面溫度高。首爾大學環境研究生院教授鄭秀鐘（音）表示：“海水溫度比往年高2度左右，隨著北方的冷空氣下降，很多水蒸氣流入了雪雲帶。氣溫急劇下降，營造了適合積雪的環境。”

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