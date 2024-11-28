所有的誕生都是值得慶祝的事情. November. 28, 2024 07:42. . 孩子的誕生壹定是壹件值得慶賀的事情。揚•斯蒂恩畫的《出生慶祝》（1664年•照片）描寫了17世紀荷蘭中產階層家庭慶祝孩子誕生的場面。壹般來說，焦點是孩子和母親，但斯蒂恩以孩子的父親為中心進行了描寫。這又是為何呢？ 斯蒂恩是17世紀荷蘭的風俗畫大師，以描寫日常生活的題材畫而聞名。乍壹看，《出生慶祝》是自豪地抱著嬰兒的父親接受人們祝賀的場面。他的妻子還沒有康復，躺在屏幕左後的床上接粥吃。生孩子的房間中除了丈夫以外的男人進入是禁忌，因此家裏充滿了女性。可能是家人、親戚和助產士。右邊的女人正在做飯，而坐在床頭的女人似乎喝多了。正常情況下，孩子的爸爸應該受到祝賀和歡呼，但是看到女人的表情和行動，好像被嘲笑了。畫面右側，身穿紅色禮服的女人拿著幹癟的香腸看著畫面外的觀眾。這暗示著陽痿。地上散落著打碎的雞蛋殼，當時“打雞蛋”是表現性關系的意思。壓軸戲是經過孩子後面逃出房間的年輕男子。除了丈夫的唯壹壹名男子將兩根手指舉過孩子的頭頂，臉上露出了意味深長的微笑。他的臉是畫家的自畫像。雖然大家都知道有關孩子親生父親的真相，但似乎只有女人的丈夫被蒙在鼓裏。 誰的孩子都無所謂。所有的誕生都應當受到祝福。盡管如此，斯蒂恩通過各種象征和暗示，暗示了將焦點放在爸爸而不是生孩子的母親身上的理由。似乎是勸人們思考壹下結婚和家人、夫妻間的信賴和貞節、祝賀的意義、真實和謊言。

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