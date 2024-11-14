36歲的金軟景再次當選MVP. November. 14, 2024 08:19. by 姜泓求 windup@donga.com. “排球女皇”金軟景（36歲•照片）帶領興國生命隊在第1循環比賽中取得全勝戰績（6勝），被選為2024~2025賽季職業排球V聯賽第1循環最有價值球員（MVP）。她在記者團投票中獲得了31票中的22票。前世界第壹主攻手金軟景獲得了包括月MVP獎（3次）在內的個人第12次循環MVP。 得益於金軟景的出色表現，興國生命隊在12日結束的第1循環比賽中，以6戰全勝積17分的成績排在首位。 本賽季開賽前曾被認為是“冠軍熱門”的現代建設隊（積14分）排在第二位。 本賽季金軟景在攻防兩端都表現得十分出色。金軟景在第壹循環攻擊綜合（成功率45.68%）、強攻（42.71%）、快攻（51.35%）方面處於領先地位。雖然已經過了30歲中期，但仍超過了其職業生涯總攻擊成功率（45.05%）。在得分方面，她也是國內選手中得分最多的，達到118分（全體第8位）。接發球效率也以42.86%位居第二。除了GS加德士隊的韓秀珍（44.55%）之外，金軟景比其他各隊的專門防守球員自由人表現出了更好的接發球能力。也就是說，她在攻守兩端均展現出了聯賽最高水平。 在2020~2021賽季重返國內賽場後，僅在冠軍爭奪戰上就遭遇三次挫折的金軟景能否在本賽季實現冠軍夙願也備受關註。興國生命隊除了金軟景轉會中國聯賽的2021~2022賽季外，在最近4個賽季中曾3次進入最後的冠軍賽，但均僅獲得亞軍。在上個賽季結束後曾考慮退役的金軟景出於對冠軍的渴望，選擇了延長選手職業生涯。 本賽季新穿上興國生命隊隊服的圖特克（25歲•土耳其）以攔網排名第1位（每局1個）、得分排名第4位（130分）的出色表現為球隊連勝助壹臂之力。本賽季開始前通過轉會進入興國生命隊的資深二傳手李高恩（29歲）、自由人申燕京（30歲）也在填補球隊的漏洞。 在男子組中，現代Capital隊的主力攻擊手許秀峰（26歲）被選為第壹循環比賽MVP。

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