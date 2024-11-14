源於特朗普的“新三高”席卷而來……韓國政府只顧著宣傳“空殼成果”. November. 14, 2024 08:18. . 美國“特朗普第二期”的巨浪正向韓國襲來。心想著新冠疫情之後持續的通貨膨脹沖擊似乎消失，但當選總統特朗普的保護貿易主義、財政擴大政策引發的高匯率、高物價、高利率的“新三高”呈再次襲來之勢。如果不能及時應對，不僅不能如政府所期待的那樣進入“出口前5名”，反而有可能陷入復合型經濟蕭條的洪流。 昨天，在首爾外匯市場，韓元兌美元的匯率開盤價暴漲（韓元貶值）至1410：1，達到了年中最高點。如果按照特朗普的承諾，對韓國出口產品適用10%至20%的普遍關稅，對中國征收超過60%的關稅，對美、對華出口比重各占20%的韓國將遭受雙重沖擊。因此，提前反映憂慮，韓元價值正在比其他國家的貨幣暴跌。 韓國經濟研究院擔心，如果特朗普加快上調關稅，明年韓國的增長率將降至1%左右，低於潛在增長率。此外，高匯率還會擡高能源、原材料、農畜產品等從海外進口商品的物價，重新刺激壹度趨於穩定的物價，使停滯的消費心理更加萎縮。 由於減稅政策導致美國政府的債務增加，因此美國國債利率上升對韓國來說也是壹種威脅。更何況，如果關稅炸彈公約成為現實，預計明年2%左右的美國消費者物價上漲率將提高到4%左右。對此，如果美聯儲停止下調或標準利率甚至反而提高，韓國也只能維持更長時間的高利率。 從韓國企業未能充分適應全球產業結構重組這壹點來看，此次危機更加令人苦惱。人工智能產業由美國領先，電動車、電池則是中國領先，存儲器半導體等韓國領先的為數不多的部門也因競爭國家的追擊，出口市場正在縮小。 在這種情況下，韓國政府和執政黨強調“最高水平的就業率”“歷史最高出口額”“物價早期穩定化”等，連日來宣傳任期前半段的成果。壹旦到特朗普第二期開始的兩個多月之後，出口沖擊將逐漸顯現，工作崗位將減少，而且由於物價不穩定，平民的購物籃很有可能出現虧損。在“完美風暴（超大型復合危機）”即將到來之際，沒有表現出緊張感的政府令國民更加不安。

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